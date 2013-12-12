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Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ

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Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Петербурга.

Президент России Владимир Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава Военно-морского флота. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Церемония подписания состоялась в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Глава государства утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ перед началом Главного военно-морского парада, который проходит в Северной столице.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл в Кронштадт на парад в честь Дня ВМФ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, корабельный устав вмф, морская доктрина, президент россии, указ
Категории: Лента новостей, Новости России,

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