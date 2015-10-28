В честь Дня ВМФ на Васильевском острове зажглись факелы Ростральных колонн

Огни будут гореть до 14:00 и вновь зажгутся уже вечером, в 21:00.

В воскресенье, 31 июля, по случаю празднования Дня ВМФ на стрелке Васильевского острова загорелись факелы Ростральных колонн. Об этом сообщает корреспондент Piter.TV, побывавший на военно-морском параде.

Отметим, что торжественная церемония стартовала в Петербурге с 11:00. Ростальные колонны будут подсвечены до 14:00, а позже их снова зажгут уже вечером, в 21:00.

Напомним, что иллюминация в центре города также включит в себя подсветку Дворцового моста и Большого проспекта Петроградской стороны.

Ранее мы сообщили о том, что станция метро "Василеостровская" не справляется с пассажиропотоком в День ВМФ.

Видео: Piter.TV