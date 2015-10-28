Станция метро "Василеостровская" не справляется с пассажиропотоком в День ВМФ

Вход в вестибюль ограничен.

В связи с большим количеством желающих увидеть военно-морской парад в День ВМФ, станцию метро "Василеостровская" закрыли на вход. Об этом сообщило издание "Петербургский дневник".

Кроме того, пассажиропоток затруднил выход со станции. Аналогичным образом ситуация развивается на "Адмиралтейской" и "Невском проспекте".

Напомним, что в воскресенье, 31 июля, в Петербурге проходит День ВМФ. В ходе торжества россиян поздравил президент страны Владимир Путин.

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовую набережную в День ВМФ заполнили тысячи зрителей.

Фото: ВКонтакте / Голос Василеостровского района