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Станция метро "Василеостровская" не справляется с пассажиропотоком в День ВМФ
Сегодня, 12:08
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Станция метро "Василеостровская" не справляется с пассажиропотоком в День ВМФ

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Вход в вестибюль ограничен.

В связи с большим количеством желающих увидеть военно-морской парад в День ВМФ, станцию метро "Василеостровская" закрыли на вход. Об этом сообщило издание  "Петербургский дневник". 

Кроме того, пассажиропоток затруднил выход со станции. Аналогичным образом ситуация развивается на "Адмиралтейской" и "Невском проспекте". 

Напомним, что в воскресенье, 31 июля, в Петербурге проходит День ВМФ. В ходе торжества россиян поздравил президент страны Владимир Путин. 

Ранее мы сообщили о том, что Дворцовую набережную в День ВМФ заполнили тысячи зрителей.

Фото: ВКонтакте / Голос Василеостровского района

Теги: василеостровская, день вмф, пассажиропоток, транспортный коллапс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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