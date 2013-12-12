Путин поздравил россиян с Днем ВМФ

Глава государства поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу и преданность России.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем Военно-морского флота на Главном военно-морском параде в Петербурге.

Глава государства поблагодарил действующих матросов и офицеров за мужество, отвагу и преданность России. Он отметил, что День ВМФ в народе всегда любили.

Путин подчеркнул, что в праздник чествуют все поколения стражей морских пределов отечества, а также вспоминают великих полководцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей разных эпох.

Ранее Путин заявил, что ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

Видео: kremlin.ru