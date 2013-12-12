Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

В своей речи глава государства отметил нынешние возможности ВМФ России.

Военно-морской флот России молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

В своей речи глава государства отметил нынешние возможности ВМФ России. По его словам, флот успешно и с честью выполняет стратегические задачи. Также Путин сообщил, что ВМФ РФ обладает высокой готовностью к активным действиям своих сил и средств.

Ранее Путин заявил, что военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы.

Видео: kremlin.ru