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Путин: ВМФ молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу России

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В своей речи глава государства отметил нынешние возможности ВМФ России.

Военно-морской флот России молниеносно ответит всем, кто решит посягнуть на свободу страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге.

В своей речи глава государства отметил нынешние возможности ВМФ России. По его словам, флот успешно и с честью выполняет стратегические задачи. Также Путин сообщил, что ВМФ РФ обладает высокой готовностью к активным действиям своих сил и средств.

Ранее Путин заявил, что военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военно-морской флот, день военно-морского флота, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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