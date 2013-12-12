Путин: военные получат комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы

Первым с этим оружием заступит на дежурство фрегат "Адмирал Горшков".

Российские военные получат гиперзвуковые комплексы "Циркон" в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на параде в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге.

По словам главы государства, первым с этим оружием заступит на дежурство фрегат "Адмирал Горшков". Район несения службы корабля с "Цикроном" будет выбран исходя из интересов обеспечения безопасности страны.

Также Путин отметил, что вооружение ВМФ России постоянно совершенствуется, а комплексы "Циркон" не имеют аналогов в мире.

Ранее Путин рассказал о значении Морской доктрины.

Видео: kremlin.ru