По его словам, открыто обозначены границы и зоны национальных интересов России.

Президент России Владимир Путин рассказал о значении Морской доктрины. Об этом он заявил на параде в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге.

Глава государства отметил, что в Морской доктрине открыто обозначены границы и зоны национальных интересов страны. К ним также относятся экономические и стратегические интересы. Президент подчеркнул, что Россия будет твердо и всеми доступными средствами обеспечивать их защиту.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указы об утверждении Морской доктрины и Корабельного устава ВМФ.

Видео: kremlin.ru