В параде ко Дню ВМФ приняли участие 42 летательных аппарата морской авиации

Во время воздушной части мероприятия небо над Северной столицей раскрасили в цвета российского триколора.

В завершение Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ над Петербургом пролетели аппараты морская авиация. В общей сложности в мероприятии поучаствовали 42 самолёта и вертолёта. Кадрами с торжества поделился корреспондент Piter.TV.

В воздушной части парада прияли участие вертолёты Ми-8, морские вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-31, самолёт-амфибия Бе-200, истребители Су-27П и штурмовики Су-25. В конце пролёта небо над городом окрасили в российский триколор.

После парада в Петербурге запланирована обширная культурная программа. Большая часть выступлений пройдёт на Дворцовой площади. В 22:00 горожан и гостей Северной столицы ждёт праздничный салют.

Ранее Путин пообещал большие позитивные перемены во флоте в приморских регионах.

Видео: Piter.TV