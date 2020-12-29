Полиция нашла несовершеннолетних вандалов, которые нарисовали свастику на вагоне метро в Петербурге

У подростков изъяли маску с прорезями для глаз и другие "подозрительные" предметы.

Полиция установила, кто нарисовал свастику и националистическую надпись на вагоне "красной" ветки метрополитена Петербурга. По предварительным данным, к этому причастны несовершеннолетние, в том числе девушка. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Символику и надпись, "оскверняющую общественную нравственность", обнаружили на вагоне электропоезда 4-го января. На следующий день возбудили уголовное дело по статье "Вандализм".

В период с 5 по 7 января сотрудники Центра "Э" ГУ МВД по Петербургу и области установили и задержали четырех несовершеннолетних. Среди них подростки от 14 до 16 лет, трое учатся. Двоих задержанных изобличили в том, что они совершили осквернение и порчу имущества на платформе станции метро "Нарвская". У них изъяли мобильные телефоны, маску с прорезями для глаз, маркеры, бумагу с рисунками националистических символов.

Двоих петербуржцам избрали меру пресечения согласно статье "Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым". Еще двоих допросили в качестве свидетелей.

Фото: Piter.TV