Националистическая символика на вагоне метрополитена заставила полицию Петербурга возбудить уголовное дело

Сейчас полиция устанавливает, кто является участниками акта вандализма.

Сотрудник метрополитена Петербурга обнаружил на вагоне электропоезда изображение свастике и националистическую надпись. Состав курсировал по "красной" ветке. Полиция разыскивает вандалов, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Символику заметили на стекле вагона, когда он остановился на платформе станции "Нарвская". Надпись была нанесена на обшивке вагона.

Полицейским удалось установить, что вечером 4-го января на станцию метро "Проспект Ветеранов-2" спустился неизвестный. Он прошел через турникет по проездному 16-летней петербурженки. Он находился в вагоне еще с тремя людьми, они вышли на станции "Нарвская".

Сотрудники МВД нашли свидетельницу, которая опознала хулиганов. По предварительным данным, одним из них является 16-летний подросток. Он проживает в Парголово.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пенсионерка сообщила о готовящемся теракте в доме на Тимуровской.

Фото: Piter.TV