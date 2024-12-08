"Обжегся": Филипп Киркоров чуть было не травмировался на концерте в БКЗ "Октябрьский"

Эффектный номер пошел не по плану.

Российский певец Филипп Киркоров попал в неприятную ситуацию на концерте в петербургском БКЗ "Октябрьский". Во время выступления, посвященного покойному отцу артиста Бедросу Киркорову, звезда российской эстрады воссияла чересчур ярко. Видеозаписью с происшествием поделились в Telegram-канале "Mash на Мойке".

Во время одного из номеров Филипп Бедросович встал на большой микрофон, взмыл в воздух, а из-за его спины начали полыхать фейерверки. Вскоре певец ощутил, что что-то идет не по плану, но сохранил лицо. Артистично крича, он спустился на сцену и ловко вышел из ситуации: "Обжегся!". Публика наградила артиста овациями.

После происшествия Telegram-канал "Алена, блин!" опубликовал фотографию пострадавшей от фейерверка куртки Киркорова. Сам артист, по словам автора канала, не пострадал и утверждает, что ничего страшного не произошло.

Российской эстраде в Петербурге в последнее время не везет. Неделю назад стало известно, что Михаил Боярский был госпитализирован с переломом ребра. По словам его жены, артист получил травму за кулисами во время спектакля в Северной столице.

Видео: Telegram / "Mash на Мойке"

Фото: Telegram / "Алена, блин!"