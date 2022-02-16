Михаил Боярский сломал ребро после концерта в Петербурге

Артист госпитализирован, находится под наблюдением врачей.

Михаил Боярский был госпитализирован с переломом ребра. По словам его жены, артист получил травму за кулисами во время спектакля в Северной столице, – передают в RT.

Сейчас Боярский находится в больнице под врачебным наблюдением. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе театра имени Ленсовета, где выступает артист.

Состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений. Театр имени Ленсовета

Как пишут в "Фонтанке" со ссылкой на сына актера Сергея Боярского, Михаил Сергеевич был госпитализирован в Мариинскую больницу. Артист упал после спектакля в театре, а к врачам обратился лишь на следующий день. В данный момент Боярский находится в обычной палате.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала адвоката, который сорвал пасхальные украшения с дома на Дибуновской. Мужчина объяснил своё поведение необходимостью согласования оформления общественных зон с остальными жильцами и требованиями противопожарной безопасности.

Фото: Официальный сайт Михаил Боярского – boyarskiy.su