Полиция задержала адвоката, который сорвал пасхальные украшения с дома на Дибуновской

Сам юрист утверждает, что декорации были размещены незаконно.

В Петербурге правоохранительные органы задержали адвоката, подозреваемого в демонтаже праздничных украшений, установленных жильцами к Пасхе, информирует ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В Вербное воскресенье, 13 апреля, собственники квартир в доме №34 на Дибуновской улице самостоятельно обустроили парадный подъезд к религиозному празднику, развесив декоративные элементы, в частности ленточки, воздушные шары и символы "ХВ".

Однако вечером того же дня 31-летний юрист Тимур Рзаев, сопровождаемый другим молодым человеком, демонтировал всю праздничную атрибутику, а также перенёс установленный на пятом этаже стол с иконами и зеркалами. Адвокат объяснил своё поведение необходимостью согласования оформления общественных зон с остальными жильцами и требованиями противопожарной безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148 (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства группы лиц по признакам отношения к православной религии).

Сам Рзаев утверждает, что декорации были размещены незаконно: стол мешал техническому коридору, и он лично не присвоил украшения, а переместил их на нижний этаж. Кроме того, адвокат настаивает, что не стремился задеть чувства верующих, так как сам относится к числу глубоко религиозных людей.

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Фото и видео: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу