Житель Псковской области разрисовал здание в центре Петербурга

При себе у мужчины был рюкзак с баллончиками.

Росгвардейцы задержали хулигана, который разрисовал здание на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 9 апреля сотрудник находящегося неподалеку торгово-развлекательного центра заметил по камерам видеонаблюдения, что мужчина с помощью баллончиков с краской рисовал граффити на стене дома. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

На месте поймали 30-летнего жителя Псковской области. При себе у мужчины был рюкзак с баллончиками. Он доставлен в 76-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее мы рассказывали о том, что нейросетевой комплекс "Городовой" выявил в Петербурге свыше 1 тыс. нарушений за год.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти