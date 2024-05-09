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Житель Псковской области разрисовал здание в центре Петербурга
Сегодня, 16:30
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Житель Псковской области разрисовал здание в центре Петербурга

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При себе у мужчины был рюкзак с баллончиками.

Росгвардейцы задержали хулигана, который разрисовал здание на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 9 апреля сотрудник находящегося неподалеку торгово-развлекательного центра заметил по камерам видеонаблюдения, что мужчина с помощью баллончиков с краской рисовал граффити на стене дома. Персонал воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. 

На месте поймали 30-летнего жителя Псковской области. При себе у мужчины был рюкзак с баллончиками. Он доставлен в 76-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что нейросетевой комплекс "Городовой" выявил в Петербурге свыше 1 тыс. нарушений за год. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: граффити, лиговский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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