Нейросетевой комплекс "Городовой" выявил в Петербурге свыше 1 тыс. нарушений за год

Помимо работы мобильных комплексов, "Городовой" проводит анализ данных системы видеонаблюдения "Безопасный город".

Комплекс нейросетевого мониторинга под названием "Городовой" функционирует в Петербурге уже почти два года. На сегодняшний день в городе работают восемь мобильных установок, сообщает "Деловой Петербург".

За прошлый год благодаря искусственному интеллекту было оформлено свыше тысячи протоколов, заявили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Первоначально "Городовой" мог обнаруживать лишь граффити, кондиционеры на фасадах и дорожные ямы. Для этого задействовалась одна машина, после чего были добавлены еще семь. За полтора года спектр выявляемых проблем значительно увеличился, и сейчас система способна находить девять различных типов нарушений.

Помимо работы мобильных комплексов, "Городовой" проводит анализ данных системы видеонаблюдения "Безопасный город". В настоящий момент нейросеть анализирует камеры в четырех районах — Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском.

Ведущий инженер по компьютерному зрению компании Softline Digital Владимир Валеев отметил, что глубина хранения данных "Городовым" предположительно превышает недельный срок архивирования системы "Безопасный город".

В пресс-службе ГАТИ подчеркнули, что для "нейрогородового" выбираются преимущественно камеры, обеспечивающие нужную картинку для контроля уборочных работ. Районы, где такие камеры отсутствуют, проверяются мобильными комплексами на предмет наличия проблем.

Специалисты утверждают, что эффективность нейросети зависит от уровня подготовки инженеров, занимающихся её обучением, а также от сложности обрабатываемой информации.

Ранее мы сообщили о том, что "Неделя чистоты" проходит в Петербурге до 11 апреля.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга (архив)