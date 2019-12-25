"Неделя чистоты" пройдет в Петербурге до 11 апреля

Инспекторы усилят внимание за содержанием нежилых зданий – их необходимо помыть после зимы.

В Петербурге стартовала до 11 апреля IX "Неделя чистоты". Мероприятие традиционно проводят два раза в год в рамках месячника по благоустройству, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

Инспекторы усилят внимание за содержанием нежилых зданий – их необходимо помыть после зимы. Еще владельцам нужно постоянно устранять посторонние графические изображения. Контролировать это ГАТИ помогает искусственный интеллект: восемь комплексов "Городовой" продолжат курсировать по всем районам.

Системный подход города позволяет донести до собственников нежилых зданий их степень ответственности за облик Петербурга. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ГАТИ выдала первые два ордера для благоустройства дворов на территории МО "Академическое".

Фото: Piter.TV