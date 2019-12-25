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В Петербурге ГАТИ выдала первые два ордера для благоустройства дворов
Сегодня, 10:21
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В Петербурге ГАТИ выдала первые два ордера для благоустройства дворов

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В 2025 году для этих целей выделили свыше 1,5 млрд рублей.

Два ордера для реализации проектов программы "Петербургские дворы" выдала Государственная административно-техническая инспекция. В Едином общегородском координационном графике работ инспекции заявлено более 90 объектов для благоустройства органами местного самоуправления при поддержке Петербурга. 

С июня прошлого года комиссия, в составе которой – ГАТИ, оценивала проекты благоустройства от муниципальных властей. Из 64 округов было выбрано 20, им направят средства из городского бюджета. В 2025 году для этих целей выделили свыше 1,5 млрд рублей. Работы планируются в 12 районах. 

Два ордера получило МО "Академическое", пройдут работы по восстановлению асфальта во дворе дома 37 по Тихорецкому проспекту и созданию новых дорожек к детской площадке на Северном проспекте, 93. 

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство набережной Наровы завершается в Ивангороде. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: гати, дворы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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