В Петербурге ГАТИ выдала первые два ордера для благоустройства дворов

В 2025 году для этих целей выделили свыше 1,5 млрд рублей.

Два ордера для реализации проектов программы "Петербургские дворы" выдала Государственная административно-техническая инспекция. В Едином общегородском координационном графике работ инспекции заявлено более 90 объектов для благоустройства органами местного самоуправления при поддержке Петербурга.

С июня прошлого года комиссия, в составе которой – ГАТИ, оценивала проекты благоустройства от муниципальных властей. Из 64 округов было выбрано 20, им направят средства из городского бюджета. В 2025 году для этих целей выделили свыше 1,5 млрд рублей. Работы планируются в 12 районах.

Два ордера получило МО "Академическое", пройдут работы по восстановлению асфальта во дворе дома 37 по Тихорецкому проспекту и созданию новых дорожек к детской площадке на Северном проспекте, 93.

Ранее мы рассказывали о том, что благоустройство набережной Наровы завершается в Ивангороде.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга