Тысячи рабочих и техники вывели Петербург на расчистку улиц

Городские службы усилили уборку после сильного снегопада.

В Санкт-Петербурге начались масштабные работы по устранению последствий сильного снегопада, который обрушился на город накануне. К утренней уборке 11 января привлекли более одной тысячи дворников и свыше одной тысячи единиц техники. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Петриченко.

Городские службы приступили к очистке улично-дорожной сети и пешеходных зон в утренние часы. По данным комитета по благоустройству, на смену вышли одна тысяча пятьдесят три единицы уборочной техники, а также сорок две единицы малой механизации. В работах задействованы одна тысяча тридцать три сотрудника ручного труда.

Дополнительно к уборке подключены работники садово-парковых предприятий. В зеленых зонах города работают триста шестьдесят человек и используется сто двенадцать единиц специализированной техники. Для вывоза снега задействованы сто сорок три самосвала и девяносто один погрузчик. Работы по расчистке улиц, тротуаров и общественных пространств продолжаются в плановом режиме.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург находится на северной периферии балканского циклона.

Фото: Pxhere