В субботу Петербург находится на северной периферии балканского циклона

В субботу Северная столица окажется под влиянием северной части балканского циклона, расположившегося над западной частью Центрального федерального округа. Это приведёт к облачности и осадкам в виде снега, возможны кратковременные метели утром. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается в пределах -6…-8 градусов, в Ленинградской области похолоднее — до -6…-11 градусов.

Северо-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, с утренними порывами. Атмосферное давление останется практически неизменным, составив около 755 мм рт. ст., что немного ниже среднего показателя.

Фото: Piter.TV