"Фасадопад" в Петербурге угрожает жизни и здоровью горожан

Очередное обрушение лепнины произошло в Северной столице. О возможных жертвах пока не сообщается. Авторы Telegram-каналов убеждены – представители профильных комитетов вновь попытаются переложить ответственность на сторонние лица.

Обрушение фрагментов лепного карниза произошло у здания на Садовой улице, 25. Об инциденте сообщают в паблике "Петербург – город перемен!". По их словам, коммунальщики установили табличку, которая информирует о проведении ремонтных работ, но саму локацию оградить "забыли". Такое попустительство может представлять настоящую угрозу жизни и здоровью местного населения – ранее горожанам уже предлагали надевать каски на выходе из домов.

Не остались в стороне от ситуации и другие сообщества.

Официального ответа от администрации города еще не последовало, видимо, коммунальщики проводят мозговой штурм (…). Ждать чуда не стоит, обвинят опять подрядчика, который экономил на штукатурке, а дело замнут, – пишут в Telegram-каналах

Отметим, для петербургских чиновников перекладывание ответственности на представителей бизнес-сферы является стандартной практикой. Так, ранее КГИОП подал в суд на ЖКС №2 в связи с порчей лепнины домов на Большой Пушкарской улице, 1/8 и на улице Большая Зеленина, 13 – фрагменты декора по этим адресам были сбиты рабочими. Нельзя также не упомянуть обрушение фасада завода "Красный треугольник" - в результате происшествия пострадала женщина. Причиной инцидента могут быть действия мародеров, которые повредили металлические опоры здания.

Фото: Telegram / Петербуржская жопа