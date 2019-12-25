На Английской набережной на автомобиль упал кусок лепнины с фасада здания

Пострадавших среди людей не зафиксировано.

Вечером в среду, 12 августа, Piter.tv стало известно об обрушении части фасада здания на Английской набережной, 56.

По предварительной информации, из-под кровли, затянутой зеленой строительной сеткой в трех местах, на свободу вырвался кусок лепнины в 0,5 квадратных метров, который упал на землю. При падении элемент фасада повредил припаркованный автомобиль "Хендай Солярис". Второй вырвавшийся декоративный элемент застрял между водосточной трубой и стеной.

Как сообщил Piter.tv источник в экстренных службах, угрозы дальнейшего падения нет, территория огорожена сигнальной лентой.

Ранее мы сообщали о том, что фасад дома на улице Жуковского поменял цвет. Некоторые петербуржцы остались недовольны переменой.

Фото: скриншот Яндекс.Карты