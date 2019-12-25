Фасад дома на улице Жуковского поменял цвет. Некоторые петербуржцы недовольны

Часть фасада стала слишком яркой по сравнению с остальной частью здания.

Фасад дома №20 на улице Жуковского обновил цвет. Часть дома стала ярко-розовой. Обновленный фасад и рабочих на месте заметил петербуржец и сообщил об этом в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

Так как покрашенной оказалась лишь часть здания, пользователь сделал вывод, что инициатором покраски является арендатор нежилого коммерческого помещения. Остальная часть дома осталась бледного розового цвета.

А цокольную часть фасада они и вовсе выложили современной фасадной плиткой. В итоге дом смотрится ещё более несуразно, чем раньше, когда он был в пятнах от работы коммунальщиков. написал Игорь Пылаев.

По словам петербуржца, обращение в ЖКС ни к чему не привело.





Ранее Piter.TV сообщил о том, что на доходном доме Лишке выросли лишний этаж и рога.

Фото: vk.com/mytndvor