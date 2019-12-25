На доходном доме Лишке вырос лишний этаж и рога

Владелец должен в течение года согласовать преображение фасада.

В четверг, 30 июля, стало известно, что доходный дом Лишке в Люблинском переулке, 9, снова преобразился: на фасаде "выросли" рога и полноценный этаж.

Компания "Технинвест" решила поменять облик здания без документального разрешения. Изначально владельцы надстроили четвертый этаж вместо мансарды, затем перекрасили фасад сначала в розовый, потом в серо-синий, а промежутки между окнами украсили оленьими головами.

Суд постановил в течение года согласовать самострой, иначе придется вернуть прежний облик.

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Фото: "Фонтанка"