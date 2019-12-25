Петербургские ученые научились получать близкое к голограмме изображение

В разработке ученым помогло терагерцовое излучение.

Петербургские ученые из ИТМО вместе с французскими коллегами разработали метод, позволяющий получать близкое к голограмме изображение. Как рассказали в пресс-службе университета, рельеф поверхности измеряется высокочувствительным методом с помощью терагерцового излучения и требует меньших, чем для голограммы, затрат.

Терагерцовое излучение работает в диапазоне между инфракрасным и микроволновым и позволяет получать трехмерные изображение на основе облучения предметов. Ученые облучали предмет в этом диапазоне и с помощью специальных датчиков фиксировали, как распределялась энергия, формирующаяся после взаимодействия с объектом. Далее в ход пускалась математическая процедура обработки данных, дающая информацию о деталях рельефа поверхности. Ученые подчеркнули, что для записи голограммы необходимо два световых пучка, а для свежего изобретения – только один.

В голографии, как правило, используется дополнительная опорная волна, и голограмма формируется в результате взаимодействия опорной и объектной волн. Используя только объектную волну, мы можем более эффективно распорядиться тем небольшим количеством энергии терагерцового излучения, что мы имеем, ― и направить его целиком на объект. Николай Петров, руководитель лаборатории цифровой и изобразительной голографии Университета ИТМО

Отмечается, что разработку можно использовать на производстве для контроля качества деталей или для просвечивания предметов, а также для изучения биологических объектов или даже картин.

Создано устройство для моментального обнаружения COVID-19.

Фото: пресс-служба ИТМО