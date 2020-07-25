Создано устройство для моментального обнаружения COVID-19

Миниатюрное устройство работает на методе цветовой спектроскопии

Ученые из США разработали детектор мгновенного обнаружения COVID-19 у людей. Прибор выявляет не только вирус, но и следы антител после болезни. Такое открытие сделали специалисты из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия.

Миниатюрное устройство работает на методе цветовой спектроскопии, а результаты видны в приложении. Реакция на вещества происходит с помощью тончайших проводников, покрытых слоем золота. Далее искусственный интеллект определяет, что за вещество находится в крови

Создатели отметили важность открытия, так как вовремя обнаруженный вирус влияет на успех лечения. Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно.

Видео: Mayo Clinic