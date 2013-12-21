Активисты пытались спасти лепнину доходного дома Е. М. Орлова

Градозащитники обращались в КГИОП и полицию.

Сегодня, 7 июня, стало известно, что продолжается снос лепного декора на фасаде доходного дома Е. М. Орлова, находящегося по адресу Вознесенский проспект, 18. Градозащитники предпринимали действия, направленные на отмену повреждений здания. Об этом сообщили в телеграм-канале "SOS СПб СНОС".

Работы по ликвидации лепнины проводил ЖКС №2 Адмиралтейского района. Активисты обращались в КГИОП и полицию. В комитете ответили, что неравнодушным стоит написать в электронную приемную. Ответ придется ждать до 30 дней.

Фото: Телеграм / SOS СПб СНОС