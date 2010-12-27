С дома на Петроградке обрушился кусок лепнины: под обстрел попал автомобиль

В этот момент в машине находился человек.

Вечером 31 мая в Петроградском районе Петербурга начал обрушаться дом. От здания №70 по Малому проспекту Петроградской стороны отвалился большой кусок лепнины и упал прямо на тротуар и машину. В сети появились фотографии с места происшествия.

Отмечается, что никто из людей не пострадал. Повреждения получил припаркованный неподалеку автомобиль. В нем находился мужчина, который по счастливому стечению обстоятельств не получил травмы.

На место происшествия были вызваны аварийные службы. Они огородили опасную местность от прохожих.

Ранее мы писали, что с дома на Васильевском острове отвалился целый пласт штукатурки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб