В Петербурге за год планируют создать 12 новых общественных пространств

Кроме того, планируется благоустроить 57 территорий.

В 2024 году в Санкт-Петербурге планируют создать 12 новых общественных пространств и благоустроить 57 территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Часть проектов будет реализовано в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В частности, адресная программа на этот год предусматривает благоустройство трёх популярных пляжей Курортного района — "Ласкового", "Дюны" и "Северного". Продолжается работа по проектам Линейного парка на Васильевском острове и Муринского в Калининском районе. Планируется создать многофункциональный кластер для уличных видов спорта на Волхонском шоссе в посёлке Стрельна и Парк боевого братства и бульвар на улице Крыленко в Невском районе Особое внимание уделят зелёным насаждениям и развитию объектов для маломобильных групп.

Отметим, за последние пять лет в Северной столице было создано 226 общественных пространств, в прошлом году – 72. По итогам 2023 года Петербург был признан одним из лидеров в выполнении федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ранее Piter.TV сообщал, в Пушкине стартовали работы по реконструкции трубопроводов на Малой улице.

Фото: Piter.TV