В Пушкине стартовали работы по реконструкции трубопроводов на Малой улице

В настоящее время на участке устанавливают временную тепловую сеть. Она будет обеспечивать местных жителей теплом и горячей водой на период проведения работ.

В Пушкине начались работы по реконструкции трубопроводов тепловой сети от котельной на Малой улице. Специалисты приведут 4,4 тыс. метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского района.

Работы проводятся в границах Пушкинской, Московской, Леонтьевской, Средней и Набережной улиц. Устаревшие сети нужно будет заменить на современные гибкие трубы. Также будут установлены трубопроводы пенополиуретановой изоляции.

Основным этапом работы станет замена участка трубопровода на территории Гостиного двора. Также новые трубопроводы протянутся к 47 зданиям, в том числе 45 жилым домам и детскому саду.

В настоящее время на участке устанавливают временную тепловую сеть. Она будет обеспечивать местных жителей теплом и горячей водой на период проведения работ.

Работы завершатся в октябре 2024 года. К этому месяцу специалистам нужно будет сдать проекты и восстановить благоустройство.

Ранее на Piter.tv писали, что за год петербургские энергетики устранили 86 нарушений в охранных теплосетях.

Фото: Telegram / Пушкинский район СПб