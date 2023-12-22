Лучшими в РФ признаны семь общественных пространств Петербурга

Образцовые проекты в сфере благоустройства, реализованные в 2023 году, выбирало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Семь новых общественных пространств Петербурга признаны лучшими в стране. Образцовые проекты в сфере благоустройства, реализованные в 2023 году, выбирало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, передает пресс-служба Смольного 19 апреля.

По словам губернатора города, Петербург является одним из лидеров в выполнении задачи по формированию комфортной городской среды. Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" за последние 5 лет в городе на Неве создали 226 общественных пространств. В 2024 году благоустроят еще порядка 60 объектов.

Лучшими проектами Петербурга признаны:

- зона отдыха на побережье Финского залива в поселке Стрельна;

- памп-трек на пересечении улиц Оптиков и Планерной;

- сквер Лидии Клемент на Подольской улице;

- площадки для выгула и дрессировки домашних животных на улице Верности, Среднем проспекте Васильевского острова у дома 91, Лабораторном проспекте между домами 22-24;

- спортивный кластер под Дунайским путепроводом.

Еще несколько общественных пространств города стали призерами в различных номинациях.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском и Приморском районах благоустроят два сквера.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)