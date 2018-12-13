С дома на Васильевском острове отвалился целый пласт штукатурки

Огромные куски упали прямо на тротуар.

Утром 29 мая на Васильевском острове произошел неприятный инцидент. По словам очевидцев, с одного из домов отвалился целый пласт штукатурки. Огромные булыжники упали прямо на тротуар. В сети появились фотографии с места происшествия.

Пласт штукатурки отвалился с первого этажа дома. Свидетели происшествия сообщают, что никто не пострадал. Также они рассказывают, что фасад здания недавно реставрировали.

Ранее мы писали, что прокуратура Петербурга требует отремонтировать дом, где жил Достоевский.

Фото: Мегаполис