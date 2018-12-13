Прокуратура Петербурга требует отремонтировать дом, где жил Достоевский

Здание на Графском переулке является объектом культурного наследия федерального значения.

Прокуратура Петербурга потребовала от Жилкомсервиса №2 Центрального района отремонтировать дом №10/11 на Графском переулке. Об этом сообщается на сайте городского ведомства.

Здание, в котором с 1843 по 1845 гг. жил писатель Дмитрий Григорович, а с 1842 по 1846 гг. Федор Достоевский, является объектом культурного наследия федерального значения. В ходе проверки выяснилось, что в первой парадной отслаивается штукатурка и краска. Кроме того, частично отсутствует фурнитура и поручни, на ступенях имеются сколы и выбоины.

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Фото: visit-petersburg