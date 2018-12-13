На Васильевском острове появятся "ленинградские диваны"

Скамейки уже появились на 14-15-й линиях В.О.

В Петербург возвращаются так называемые "ленинградские диваны". Скамейки уже появились на 14-15-й линиях Васильевского острова. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В ближайшее время дополнительные места для сидений горожан установят на 16-17-й и 18-19-й линиях В.О. Любимые петербуржцами "ленинградские диваны" возвращаются в город на Неве в рамках проекта "Твой бюджет". Одним из авторов инициативы является петербурженка Мария Тиника. Всего в Василеостровском районе появится 41 скамейка.

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