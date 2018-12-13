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В Петербурге появится 21 новый трехсекционный трамвай

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Договор будет заключен на сумму 2 миллиарда 25,608 миллионов рублей.

В Петербурге появятся новые трехсекционные трамваи. ГУП "Горэлектротранс" закупит 21 состав у компании "Транспортные системы". Информация опубликована на сайте госзакупок.

Аукцион был объявлен 12 апреля 2019 года. Единственным участником тендера стала компания "Транспортные системы". Договор будет заключен на сумму 2 миллиарда 25,608 миллионов рублей. Крайний срок поставки трамваев в Петербург — 1 сентября 2019 года. В городе хотят  обновить парк подвижного состава и заменить трамвайные вагоны, отработавшие свой эксплуатационный ресурс.

Ранее мы писали, что в Петербурге появятся новые трамваи с  Wi-Fi и системой видеонаблюдения.

Видео: Piter.TV

Теги: госзакупка, гуп горэлектротранс, новые трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Тема дня,

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