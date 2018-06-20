В Петербурге появятся новые трамваи с  Wi-Fi и системой видеонаблюдения

Город потратит на новый транспорт 2,025 млрд рублей.

ГУП "Горэлектротранс" объявил тендер на закупку новых низкопольных трамваев, оборудованных Wi-Fi и системой видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Планируется, что в Петербурге появится 21 трехсекционный вагон. Максимальный бюджет контракта составит 2,025 млрд рублей.

Новые трамваи начнут курсировать в городе с 1 сентября 2019 года. Наряду с петербургскими фирмами за контракт поборются москвичи — ООО "ПК Транспортные системы". У этой компании уже есть опыт сотрудничества с Петербургом.

Ранее мы писали, что экскурсия в ретро-трамвае попала на видео.

Фото: Piter.tv