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На покупку четырех трамваев в Петербурге потратят почти 715 млн рублей
Сегодня, 9:58
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На покупку четырех трамваев в Петербурге потратят почти 715 млн рублей

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Вместительность салона составит не менее 190 пассажиров.

В Петербурге в ГУП "Горэлектротранс" собираются приобрести четыре низкопольных трамвая за 714,9 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 11 октября. 

Победитель конкурса должен будет поставить новые трехсекционные трамваи со сроком службы не менее 30 лет до 10 декабря. Вместительность салона составит не менее 190 пассажиров. 

Ранее мы рассказывали о том, что модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей. Подрядчик заменит пневматическую и тормозную системы, установит новые электромеханические приводы дверей и тяговое электрооборудование.  

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: новые трамваи, спб гуп горэлектротранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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