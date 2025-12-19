Несколько троллейбусов изменят маршрут на Кондратьевском проспекте

Организаторы предупреждают пользователей о возможной задержки рейсов и рекомендуют заблаговременно предусматривать альтернативные способы перемещения.

С 21:00 6 февраля до 14:00 9 февраля троллейбусные маршруты № 3, 8, 38 и 43 прекратят движение по участку Кондратьевского проспекта рядом с улицей Васенко в направлении от площади Калинина. Причина ограничений связана с техническими работами на коммуникационных сетях, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП "Горэлектротранс".

Временные маршруты следования троллейбусов выглядят следующим образом:

Маршрут № 3:Прямо по своему обычному маршруту, обратный путь проходит через Кирочную улицу, Суворовский проспект, Тульскую улицу, Большеохтинский мост, Комаровский проезд, Якорную улицу, проспект Металлистов, Апрельскую улицу и улицу Маршала Тухачевского.

Маршрут № 8:В обратную сторону троллейбусы поедут через Кирочную улицу, Суворовский проспект, Тульскую улицу, Большеохтинский мост, Комаровский проезд, Якорную улицу, проспект Металлистов, Пискаревский проспект и улицу Руставели.

Маршрут № 38:Движение осуществляется обычным путём до проспекта Мечникова, дальше через Пискаревский проспект, проспект Металлистов, Апрельскую улицу и улицу Маршала Тухачевского.

Маршрут № 43:Будет обслуживаться транспортными средствами с увеличенным запасом автономного хода.

7 и 8 февраля маршруты № 3, 8 и 43 также обеспечат обслуживание пассажирам на автомобилях с увеличенными автономными характеристиками, а маршрут № 38 продолжит следовать по временному маршруту.

Организаторы предупреждают пользователей о возможной задержки рейсов и рекомендуют заблаговременно предусматривать альтернативные способы перемещения.

Фото: Piter.TV