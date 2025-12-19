Комтранс Петербурга решил проблему с автобусами в деревне Малое Карлино

Автобусы стали ходить своевременно, на линии появились необходимые транспортные единицы и квалифицированные водители.

Вопрос с нерегулярностью движения автобусов в деревне Малое Карлино Ломоносовского района успешно разрешён Комитетом по транспорту Петербурга под началом Дениса Минкина. Ранее местные жители неоднократно обращали внимание на проблемы с вечерними рейсами автобуса №273, который часто отклонялся от графика, заставляя пассажиров долго ждать на холоде.

Жалобы поступили уполномоченному по правам человека в Ленинградской области Сергею Шабанову ещё в ноябре прошлого года. Он немедленно направил обращение в транспортное ведомство Петербурга, ответственное за указанный маршрут. Проведённая проверка подтвердила наличие нарушений со стороны перевозчика, в результате чего последовало наложение штрафа.

Уже в январе проблема была устранена: автобусы стали ходить своевременно, на линии появились необходимые транспортные единицы и квалифицированные водители. За оперативность реагирования благодарственное слово высказал и бывший руководитель Комитета Валентин Енокаев.

Ранее мы сообщили о том, что трамвайную линию "Славянка" намерены продлить до кампуса СПбГУ.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)