Трамвайную линию "Славянка" намерены продлить до кампуса СПбГУ

Смольный начал процедуру расширения трамвайной сети Петербурга путем продолжения линии "Славянка". Решение о подготовке проекта планировки территории официально утверждено властями региона.

Распоряжение опубликовано 4 февраля и обозначило ключевые моменты будущей инфраструктуры. Планируется расширение действующей ветки трамвая от текущего конечного пункта вдоль Ям-Ижорского шоссе. Новое направление свяжет университетский кампус СПбГУ и инновационный комплекс "Невская дельта".

Помимо прокладки путей, проект предусматривает модернизацию прилегающих магистралей — Ям-Ижорского шоссе и Северской улицы, обеспечив бесперебойное соединение с Московским проспектом. Эти меры повысят мобильность населения целого района.

Срок разработки подробного плана развития определен до конца ноября 2026 года. Ответственной организацией выступает ООО "БКАД", имеющая связи с управляющей структурой действующего маршрута "Славянка" — компанией "Балтнедвижсервис". Учредители обеих компаний связаны с дорожным строительством.

Данный шаг свидетельствует о намерении городских властей развивать сеть скоростного трамвая и повышать доступность важных социальных объектов юга Петербурга.

Фото: Правительство Петербурга