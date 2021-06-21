Модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей

Работы необходимо будет выполнить до 31 января 2026 года.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" ищут подрядчика для модернизации трамваев на 441,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Планируется обновление трамвайных вагонов модели ЛМ 99АВН. Подрядчик заменит пневматическую и тормозную системы, установит новые электромеханические приводы дверей и тяговое электрооборудование. Также модернизируют освещение. Работы необходимо будет выполнить до 31 января 2026 года.

Ранее на Piter.TV: трамваи "Достоевский" будут собирать на Октябрьском заводе.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" (носит иллюстративный характер)