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Модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей
Сегодня, 10:18
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Модернизация трамваев обойдется "Горэлектротрансу" в 442 млн рублей

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Работы необходимо будет выполнить до 31 января 2026 года.

В СПб ГУП "Горэлектротранс" ищут подрядчика для модернизации трамваев на 441,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. 

Планируется обновление трамвайных вагонов модели ЛМ 99АВН. Подрядчик заменит пневматическую и тормозную системы, установит новые электромеханические приводы дверей и тяговое электрооборудование. Также модернизируют освещение. Работы необходимо будет выполнить до 31 января 2026 года. 

Ранее на Piter.TV: трамваи "Достоевский" будут собирать на Октябрьском заводе. 

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" (носит иллюстративный характер) 

Теги: модернизация трамваев, спб гуп горэлектротранс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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