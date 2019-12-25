Трамваи "Достоевский" будут собирать на Октябрьском заводе

"Достоевский" – это первый низкопольный трамвай, который может вписываться в повороты с маленьким радиусом.

В Петербурге 1 сентября прошло торжественное открытие участка сборки трамваев "Достоевский" на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Достоевский" – это первый низкопольный трамвай, который может вписываться в повороты с маленьким радиусом. Он оснащен 49 сидениями и дополнительным местом для кондуктора, его максимальная вместимость составляет 226 человек.

Обновление подвижного состава является частью нашей комплексной программы по развитию всего электрического транспорта Петербурга. В город уже прибыли и вышли на линию девять трамваев. Только в этом году будет поставлено более 40 трамваев в ретро-стиле "Достоевский", ими будет полностью укомплектован Трамвайный парк №3, обслуживающий центральные маршруты города. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

Ранее на Piter.TV: петербуржцам предложили принять участие в тестировании виртуального "Подорожника".

Фото: комитет по транспорту Петербурга