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Трамваи "Достоевский" будут собирать на Октябрьском заводе
Сегодня, 16:43
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Трамваи "Достоевский" будут собирать на Октябрьском заводе

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"Достоевский" – это первый низкопольный трамвай, который может вписываться в повороты с маленьким радиусом.

В Петербурге 1 сентября прошло торжественное открытие участка сборки трамваев "Достоевский" на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту. 

"Достоевский" – это первый низкопольный трамвай, который может вписываться в повороты с маленьким радиусом. Он оснащен 49 сидениями и дополнительным местом для кондуктора, его максимальная вместимость составляет 226 человек. 

Обновление подвижного состава является частью нашей комплексной программы по развитию всего электрического транспорта Петербурга. В город уже прибыли и вышли на линию девять трамваев. Только в этом году будет поставлено более 40 трамваев в ретро-стиле "Достоевский", ими будет полностью укомплектован Трамвайный парк №3, обслуживающий центральные маршруты города. 

Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: петербуржцам предложили принять участие в тестировании виртуального "Подорожника". 

Фото: комитет по транспорту Петербурга 

Теги: комитет по транспорту петербурга, октябрьский завод, трамвай достоевский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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