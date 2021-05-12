Момент падения глыбы с дома Чадаева на Невском попал на видео

Прохожих спас козырек ресторана, куда приземлился элемент.

Днем 12 мая на Невском проспекте с фасада сорвалась каменная глыба. Момент падения элемента попал на видео, опубликованном Piter.TV.

Инцидент произошел у дома №53 — Доходного дома А.Г. Чадаева. Здание было построено в начале XIX века. Лицевой корпус был включен в список объектов культурного наследия. К счастью, камень приземлился на козырек ресторана и в никого не попал.

Отметим, что накануне с дома в центре Петербурга также сорвалась лепнина. На Малой Морской на голову петербурженке упал камень. Ее доставили в больницу.

Видео: Piter.TV