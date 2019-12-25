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Прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины
Сегодня, 9:10
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kraratau27

Прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины

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Рядом с метро "Парк Победы" произошло несчастье - часть лепнины откололась от фасада здания и упала на ребенка в коляске. Малыш получил серьезные травмы.

В субботу, 17 апреля, недалеко от станции метро "Парк Победы" от фасада здания откололся кусок лепнины и упал на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок. Малыша срочно отправили в больницу. 

От сильного удара ребенок потерял сознание. Врачи установили, что он получил черепно-мозговую травму и повреждения челюстно-лицевой части.

Сейчас проводится проверка. Известно, что инцидент изучат сотрудники прокуратуры Московского района. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители доходного дома Чайковского бьют тревогу из-за отсутствия ремонта.

Фото: Piter.tv

Теги: архитектура, дети, кгиоп, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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