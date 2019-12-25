Прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины

В субботу, 17 апреля, недалеко от станции метро "Парк Победы" от фасада здания откололся кусок лепнины и упал на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок. Малыша срочно отправили в больницу.
От сильного удара ребенок потерял сознание. Врачи установили, что он получил черепно-мозговую травму и повреждения челюстно-лицевой части.
Сейчас проводится проверка. Известно, что инцидент изучат сотрудники прокуратуры Московского района.
Ранее на Piter.tv сообщили, что жители доходного дома Чайковского бьют тревогу из-за отсутствия ремонта.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все