Прокуратура Петербурга займется делом о рухнувшем на ребенка куске лепнины

Рядом с метро "Парк Победы" произошло несчастье - часть лепнины откололась от фасада здания и упала на ребенка в коляске. Малыш получил серьезные травмы.

В субботу, 17 апреля, недалеко от станции метро "Парк Победы" от фасада здания откололся кусок лепнины и упал на детскую коляску, в которой находился двухлетний ребенок. Малыша срочно отправили в больницу.

От сильного удара ребенок потерял сознание. Врачи установили, что он получил черепно-мозговую травму и повреждения челюстно-лицевой части.

Сейчас проводится проверка. Известно, что инцидент изучат сотрудники прокуратуры Московского района.

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Фото: Piter.tv