Жители доходного дома Чайковского бьют тревогу из-за отсутствия ремонта

Из-за пандемии здание так и не дождалось реставрации.

Петербуржцы переживают из-за плачевного состояния дома Н. В. Чайковского, который находится на улице Маяковского, 36-38. Об этом сообщили в "Невских новостях" 27 марта.

По словам жильцов двора, историческое здание так и не отреставрировали из-за пандемии. И когда эпидемия пошла на спад, ситуация не изменилась.

Один из жильцов пожаловался, что на всех этажах дома облицовка обрушена. Декоративная лепнина на фасадах отколота. Но ремонт дома без согласия КГИОП нельзя сделать, потому что здание находится под охраной комитета.

Ранее на Piter.tv рассказали, что бывшие работники "Севкабеля" просят спасти оставшихся на заводе котов.

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