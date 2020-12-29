Бывшие работники "Севкабеля" просят спасти оставшихся на заводе котов

На территории кабельного завода живут 12 котов.

Накануне, 24 марта, в сообществе "Севкабель" в соцсети "Вконтакте" сообщили о "ситуации SOS".

Коты и кошки на протяжение многих лет жили на Севкабеле рядом с человеком. Кому-то из нас это нравилось, кому-то нет, однако, сейчас нам нужно помочь нашим братьям меньшим, потому что к ним пришла беда уточняют в обращении.

Кто-то из бывших рабочих раскидал по территории отраву, из-за чего на территории осталось чуть больше 10 хвостатых. Животным срочно нужно найти новый дом, иначе они могут погибнуть от голода или в процессе сноса зданий, который уже начался.

Первоочередно нужно найти кого-то, кто сможет взять на передержку недавно родившую кошку и двух котят, которых пока нельзя вакцинировать, а значит – нельзя отправить в приют. Остальных 12 котов могут взять в приют в крайнем случае, но для хвостатых это будет стресс, ведь почти все – ручные.

Также приветствуется финансовая помощь.

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Фото: vk.com/sevcable