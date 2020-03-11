С фасада дома в центре Петербурга обрушилась лепнина

В нашем распоряжении оказалось видео с камер наблюдения неподалеку от места инцидента.

Вечером во вторник, 10 марта, очевидцы в соцсетях рассказали о проблемном состоянии дома №38 по улице Жуковского в центре Петербурга. Как показали фото с места происшествия в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", со здания 1878 года постройки под ноги прохожих рухнул упал кусок лепнины с фасада здания.

Авторы поста оказались возмущены состоянием дома и рассчитывают на его скорый ремонт. Однако отмечается, что в графике ремонт здания запланирован на 2036-2038 годы.

В распоряжении Piter.tv также оказалось видео момента происшествия, снятое с камер видеонаблюдения.

Ранее мы сообщали о том, что на южном побережье Финского залива заметили лебедей-шипунов.

Видео: Piter.tv

Фото: vk.com/spb_today