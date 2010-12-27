Лепнина упала с крыши дома в Басковом переулке

Один из осколков помял припаркованный автомобиль.

В четверг, 29 августа, в Центральном районе с крыши дома №16 в Басковом переулке упала лепнина. К счастью, в этот момент на улице не было прохожих, поэтому никто не пострадал. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Куски лепнины упали на тротуар и припаркованный автомобиль. От удара на иномарке образовалась вмятина. Пока неизвестно, будут ли ответственные за дом коммунальщики возмещать ущерб владельцу побитой машины.

Петербуржцы отметили, что на Басковом переулке много зданий находятся в аварийном состоянии.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что мотоциклисту переломали ноги на набережной реки Карповки.

Фото: vk.com/spb_today