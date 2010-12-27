Мотоциклисту переломали ноги на набережной реки Карповки

По словам очевидцев, пострадавший мужчина кричал от боли на всю улицу.

В четверг, 29 августа, в Петроградском районе сбили мотоциклиста. Авария произошла на пересечении набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта. По предварительным данным, водитель легковушки сначала врезался в мотоцикл, а затем наехал на упавшего мужчину. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы рассказали, что мотоциклист выжил, но получил множественные переломы ног. Мужчина кричал от боли на всю улицу, а его транспортное средство оказалось перевернуто колесами вверх. На месте происшествия заметили два автомобиля: серый кроссовер и "Яндекс.Такси". Водитель какого из них наехал на мотоциклиста, пока не установлено. Подробности происшествия уточняются.

На помощь приехали две кареты скорой помощи и сотрудники дорожной инспекции. Из-за аварии на набережной реки Карповки в сторону Гренадерского моста образовалась 200-метровая пробка.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в южной части КАД произошло массовое ДТП с участием семи легковушек.

Фото: vk.com/spb_today