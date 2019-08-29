В южной части КАД произошло массовое ДТП с участием семи легковушек

По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 29 августа недалеко от развязки КАД с Таллинским шоссе произошло массовое ДТП, участниками аварии стали семь легковых автомобилей. "Паровозик" из машин засняли очевидцы и поделились видео в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Все семь легковушек заняли крайний левый ряд. О подробностях инцидента пока неизвестно, о пострадавших не сообщается. Судя по видео, авто не получили серьезных повреждений, водители осматривают свои машины после аварии.

На КАД в сторону развязки с Дачными проспектом образовался затор длиной около 2 км.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что мужчина выжил после того, как вылетел из кабины фургона в результате ДТП.

Видео: vk.com/spb_today