В массовом ДТП с грузовиками на КАД пострадал водитель

После того, как мужчина вылетел из кабины фургона, в нее врезался другой грузовик.

В среду, 28 августа, на КАД перед съездом на Комендантский проспект произошло серьезное ДТП. Водитель, вылетевший из кабины фургона, выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба отдела пропаганды регионального УГИБДД.

Вечером в Выборгском районе на 125 км КАД столкнулись три грузовика. По предварительным данным, фургон Foton врезался в фуру, которая стояла на "аварийке". Из-за сильного столкновения водитель фургона вылетел из транспортного средства. После этого в фургон влетел бензовоз, он полностью смял кабину.

В результате аварии 28-летний мужчина, который находится за рулем Foto, получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Киевском шоссе Mercedes врезался в Ford и слетел в кювет на крышу.

Видео и фото: vk.com/spb_today